Corrientes: un hombre murió tras caer del techo de una vivienda

La Policía de Corrientes informó que este miércoles un hombre murió tras caer del techo de una vivienda mientras estaba trabajando en la localidad correntina de Ituzaingó.

Según las primeras averiguaciones, el incidente tuvo lugar en una propiedad ubicada en la calle J.A. Roca al N° 1651. El hombre, identificado como González, tenía 33 años. Las razones del incindente están siendo investigadas.

Después del accidente, los vecinos acudieron rápidamente en su auxilio y lo trasladaron al hospital local. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado de urgencia al hospital Escuela de la capital provincial, donde lamentablemente, murió horas después de ingresar.

Las autoridades de la Comisaría de Ituzaingó realizaron las diligencias correspondientes en el lugar y continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, se desconoce si la caída fue consecuencia de un desperfecto en el equipo de trabajo o si se trató de un error humano durante la ejecución de las tareas.