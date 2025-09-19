Iniciaron talleres para crear huertas propias y aprender sobre cultivos sustentables

Con el fin de impulsar la agricultura familiar y promover prácticas de cultivo sostenibles, la Municipalidad de Corrientes comenzó este jueves una nueva serie de talleres en el marco del programa Ñande Huerta. En esta primera jornada, se abordó la "Planificación agroecológica de la huerta primavera-verano", brindando a los participantes herramientas y conocimientos para desarrollar huertas propias en sus hogares.

El taller tuvo lugar en los salones del Pasaje Villanueva, en la dirección Villanueva al 1460, y continuará el próximo 25 de septiembre y el 2 de octubre de 9 a 11, sin necesidad de inscripción previa. Los vecinos interesados pueden acercarse al lugar y participar de manera gratuita. El evento está impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría de Economía Social.

Vanesa Mierke, directora de Agricultura Periurbana, destacó la importancia de esta capacitación, que forma parte de un ciclo educativo que tiene como objetivo preparar a los participantes para cultivar de manera sostenible y amigable con el medio ambiente. "No solo se trata de aprender a producir, sino también de evitar el uso indiscriminado de químicos que pueden ser perjudiciales para la salud", explicó Mierke.

El programa Ñande Huerta no solo busca enseñar a los vecinos cómo crear huertas domiciliarias, sino también fomentar la producción de alimentos con prácticas agroecológicas que minimicen el impacto ambiental. Además, se plantea como una alternativa para generar ingresos adicionales a partir de la venta de productos cultivados localmente.

Durante las siguientes jornadas, se trabajará en la producción de plantas ornamentales y en una visita al Vivero Municipal del barrio Esperanza. Estos talleres son una excelente oportunidad para los habitantes de Corrientes que deseen aprender sobre cultivos sustentables, mejorar su producción familiar y aprovechar los recursos locales.