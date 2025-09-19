Robaron un auto con llaves puestas en Goya y lo hallaron en Santa Lucía: hay un detenido

La Policía de Corrientes informó que este viernes, un oficial de la comisaría de Santa Lucía, logró recuperar un automóvil que había sido robado en la ciudad de Goya.

El hecho se inició cuando un agente policial fue alertado sobre una persona que había dejado su vehículo en la calle Perón de la localidad de Goya, con las llaves colocadas. Horas más tarde, el propietario notó que su auto había sido robado y dio aviso al 911, proporcionando el número de patente.

Mediante el uso de cámaras de seguridad, las autoridades y el propietaron lograron seguir el recorrido del vehículo, que se dirigía inicialmente hacia la zona sur de Goya, y luego hacia el norte, donde se perdió de vista en el acceso norte de la ciudad.

La información fue compartida rápidamente con los efectivos policiales de turno. Afortunadamente, un agente de Santa Lucía logró localizar el vehículo al observar un rodado de similares características cerca de su domicilio.

Al verificar la patente, confirmó que se trataba del rodado sustraído y lo detuvo inmediatamente. En ese momento, el conductor se sorprendió y comenzó una breve huida, abandonando el automóvil pocos metros más adelante.

El vehículo fue recuperado y devuelto a su propietario, mientras que el sospechoso fue detenido cuando se encontraba deambulando por distintos puntos de la ciudad de Santa Lucía. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría tercera de Goya, donde se realizaron los trámites correspondientes.