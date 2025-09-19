¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Encuentro Liberal arma de juguete Tarjeteros
Encuentro Liberal arma de juguete Tarjeteros
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 19 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 07:16

Crisis en ELI: dirigentes renunciaron tras la dura derrota electoral

Revocaron la domiciliaria a un hombre con reiteradas condenas de violencia de género

Veredas podotáctiles, juegos y luces led, así luce la plaza del barrio San Gerónimo

Emotiva despedida del ex concejal, Félix Sosa en la Basílica de Itatí

El empresario Federico Cheme fue procesado por narcotráfico

El INYM clausuró un molino, intervino 33 mil kilos de yerba mate envasada e inutilizó 150 mil kilos de palitos

Municipales de Corrientes: anuncian el pago del plus especial de septiembre

Contundente: el Senado rechazó el veto de Milei al reparto de ATN para las provincias

Recuperaron 12 caballos tras una denuncia por abigeato en Corrientes

Tarjeteros reclaman falta de equipos, al menos 30 de ellos se quedan sin cobrar por día

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD