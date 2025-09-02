Dura respuesta de Rusia a las acusaciones de Patricia Bullrich sobre supuestos espías

La embajada de Rusia en Argentina salió al cruce de las acusaciones de la ministra Patricia Bullrich, que el lunes denunció que había "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" supuestamente vinculados a la filtración de audios grabados en Casa Rosada. Y que ello tenía fines electorales.

Se refería sobre todo a una de las grabaciones en la que se escuchó a la hermana del presidente Javier Milei, Karina, salpicada por un escándalo de supuestas coimas con los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem.

"Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver 'espías rusos' en cada esquina es irracional y destructivo", señala el comunicado enviado a Clarín por la sede que conduce el embajador Dmitry Feoktistov.



En medio de las idas y vueltas por su amenaza de que iba a allanar los domicilios de los periodistas que estaban difundiendo primeramente los audios de Diego Spagnuolo, que luego desmintió -y del bozal judicial contra la emisión de los mismos- Bullrich lanzó la teoría de los rusos, en alusión al abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano. Bindi fue asesor legal de la petrolera PDVSA y en esa carácter viajó a Asunción a tratar de excarcelar a una guerrillera del Ejército Revolucionario del Pueblo de Paraguay. Además, en su canal de TV trasmite progranda rusa y chavista. Y fue guía del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, durante su exilio en Argentina. Y hasta sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela". En una entrevista radial, agregó que la grabación en la Casa Rosada de Karina Milei era "algo inédito e increíble" en el país.

"Siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero ahora grabar en la misma sede del Poder Ejecutivo es algo que nos pone en una situación de indefensión", planteó la ministra sorprendiendo fuertemente, porque semejante denuncia debería hacerse con pruebas que no se presentaron.

El siguiente es el comunicado completo de la embajada rusa, emitido este martes a la tarde y titulado: "Comentario de la Embajada de Rusia en Argentina sobre las relaciones bilaterales".

"Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa.



Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto.

Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver "espías rusos" en cada esquina es irracional y destructivo.

Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos."

