El Gobierno adelantó un feriado y confirmó un fin de semana largo de cuatro días

El Gobierno de Javier Milei sorprendió con un cambio en el esquema de feriados, al adelantar una fecha no laborable de noviembre y confirmar un descanso prolongado de cuatro días consecutivos.

La medida busca incentivar el turismo interno y garantizar fines de semana largos más atractivos para el sector.

La decisión se oficializó mediante el Decreto 614/2025, que introduce una modificación clave: los feriados que caigan sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente, algo que la Ley 27.399 no contemplaba hasta ahora.

La Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, será la autoridad de aplicación, con la facultad de definir estos traslados.

El fin de semana largo de noviembre: cuatro días de descanso

Gracias a esta modificación, ya se perfila un importante fin de semana largo para el penúltimo mes del año:

Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.

Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Fin de semana.

Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Este “enroque” permitirá a los argentinos disfrutar de cuatro días de descanso, una oportunidad para planificar escapadas y dinamizar el sector turístico.

Y en octubre: confirmaron finde XL

El decreto también abre la puerta a un posible nuevo fin de semana largo en octubre. El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae domingo, por lo que el Gobierno decidió trasladarlo al viernes 10.

Noticias Argentinas