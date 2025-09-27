Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó este viernes que detuvieron a otro sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, un hombre de nacionalidad peruana y argentina que aparece vinculado a un VW Fox que habría actuado como vehículo de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que subieron las víctimas, Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), con destino a Florencio Varela.

El detenido casi logra escapar: de hecho, ya había cruzado la frontera a Bolivia, por un paso en La Quiaca (Jujuy) hacia Villazón, la ciudad espejo, indicaron fuentes del caso a Infobae.

No tenía pedido de captura internacional, a diferencia de Matías Agustín Ozorio, el supuesto ladero de “Pequeño J”, buscado por la autoría intelectual de los narcofemicidios. Sin embargo, un dato movilizó una orden de detención urgente y pedido de colaboración del juzgado de Garantías de La Matanza que interviene en el caso.

Luego de buscar por cada hotel y alojamiento de La Quiaca, el fiscal Alberto Mendevil pidió a la policía boliviana que se haga la misma búsqueda en Villazón. No tuvieron que ir demasiado lejos, lo encontraron en un hostal a 600 metros del cruce fronterizo. Estaba en una de las habitaciones. Y estaba solo. Sin compañía, según revelaron las fuentes.

La detención contó con la participación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, que a través del fiscal Mendivil y la Brigada de Investigaciones de La Quiaca llevó adelante intensas tareas investigativas que permitieron la localización y la captura de Sotacuro, quien era intensamente buscado.

Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación, indicó en diálogo con TN que la información de la captura a las autoridades nacionales les llegó alrededor de las 20.30.

La secretaria de Seguridad detalló que personal de Interpol lo llevará hacia La Quiaca, donde quedará alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA).

La captura

Sotacuro fue hallado y detenido en un hospedaje, el Hostal Villazón, desde donde lo trasladaron a dependencias policiales para su resguardo y a fin de realizar el trámite de extradición.

Finalmente, en la madrugada de este sábado, fue trasladado primero al hospital “Dr. Jorge Uro”, de La Quiaca, donde se le realizaron exámenes médicos. A las 3, ingresó a la Seccional N° 17 de la Policía de la Provincia de Jujuy, donde permanecerá alojado hasta nueva disposición judicial.

El procedimiento fue dirigido por el Fiscal Mendivil, quien mantiene coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, el Juzgado de Garantías N.º 4 de esa jurisdicción, y la Fiscalía de Villazón, con el fin de concretar el traslado del detenido a la Argentina.

Al sospechoso lo habían buscado hotel por hotel en La Quiaca. No lo hallaron, pero recogieron el dato de que había cruzado la frontera, por lo que se le pidió colaboración al país vecino, donde finalmente se produjo la captura. El Hostal Villazón está ubicado en la calle La Paz, a tan solo 600 metros de territorio argentino.

“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. En instantes será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA”, había anunciado Patricia Bullrich en sus redes sociales.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, también destacó la detención en su cuenta de X: “Gracias al trabajo de la Policía de Jujuy, se logró la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón-Bolivia. En estos momentos, se está realizando el proceso de extradición al país. Sotacuro era uno de los prófugos por el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena en Buenos Aires. Espero profundamente que se haga justicia por las tres víctimas”.

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) fueron encontrados este miércoles por la madrugada en un allanamiento en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela. Habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas.

Por el crimen, ya había cuatro detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, las jóvenes fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad cayeron en una trampa y terminaron en una casa del sur del conurbano, donde fueron brutalmente asesinadas.

Ahora, la Justicia busca dar con “Pequeño J”, un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres mujeres. Identificado al mismo tiempo como Julio Valverde y/o Julio Montana, se sabe que tiene 23 años y es peruano. Lo describen como “sanguinario”.

Hasta el momento, la hipótesis es que el hombre -desconocido para las autoridades- contrató sicarios para asesinar a las jóvenes tras un robo de dinero y cocaína.

