lluvias en Corrientes crecida del Uruguay alerta amarilla
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 27 de septiembre

Por El Litoral

Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 07:04

Alerta amarilla por fuertes tormentas en Corrientes
Por la crecida del río Uruguay, cortan el tránsito en la costanera de Paso de los Libres

Volcó un camión cargado con 28 toneladas de alimento balanceado

Monte Caseros es la ciudad del país en la que más llovió

Grave denuncia en un colegio de Curuzú Cuatiá: acusan a docente de abuso de autoridad

La Policía allanó una vivienda en San Miguel y secuestró elementos de interés

Corrientes: se entregó el hombre acusado de apuñalar y matar a su hermano en una pelea en las Mil Viviendas

Detuvieron al ex secretario de Obras Públicas de Mercedes por la desaparición de una máquina municipal

Tassano anunció un aumento del 4% para municipales de Corrientes

 









 

Últimas noticias

