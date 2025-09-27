Intensa búsqueda de una joven de 17 años en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que iniciaron la intensa búsqueda de una joven de 17 años que esta desaparecida en la capital correntina.

Se trata de Gonzáles, Angela Mariana de 17 años de edad, quien se ausentó de su hogar desde la tarde del viernes.

Por tal motivo, la fuerza solicita la colaboración a la población en general, para que aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr encontrar a esta menor.

Ante cualquier información, pueden hacerlo ante la citada Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor nro. 4-484651; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.