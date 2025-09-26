San Martín fue contundente en su debut y superó a Atenas

San Martín no dejó dudas y frente a su público logró una clara victoria frente a Atenas 76 a 49 en lo que fue su presentación en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol.

La buena defensa y el parcial del segundo cuarto (24 a 12) fue determinante para que el equipo correntino domine las acciones y se encamine al triunfo.

En el Rojinegro se destacaron en la ofensiva Víctor Fernández con 18 puntos y Gastón García con 13. Además Lucas Gargallo y Franco Méndez aportaron 9 unidades cada uno.

Atenas tuvo como principal referente en el ataque a Marc Loving con 11 puntos.

El encuentro comenzó con una demora de 27 minutos por un desperfecto en el reloj de 24 segundos. Solucionado el inconveniente, se pudo jugar y San Martín mostró que armó un plantel competitivo para ponerse el traje de candidato.

En el inicio del partido, San Martín se hizo fuerte con Federico Aguerre y Gargallo para adelantarse 16 a 7. Sin embargo no pudo mantener el ritmo de juego y permitió que Atenas, con los libres de Loving pueda achicar la brecha y llegar al final del cuarto tres puntos abajo (18 a 15).

Con la rotación de los planteles, San Martín encontró una mejor respuesta. Luego de un inicio impreciso en el segundo segmento, se destapó el debutante Víctor Fernández con 10 puntos para comandar la ofensiva donde también aportaron Méndez y Salvador Giletto.

Además, el local se hizo fuerte en defensa para meter un parcial de 24 a 12 y llegar al descanso largo con una importante ventaja (15, 42 a 27).

San Martín acentúo el dominio en el tercer capítulo. La defensa siguió firme y no le permitió reaccionar al rival.

En el ataque aparecieron los triples y además, se hizo presente Leonel Schattmann para que la diferencia se vaya ampliando hasta llegar a los 20 (58 a 38 en el cierre del período).

Con el control total del partido por parte de San Martín, la única duda pasó por saber la diferencia final en el marcador. La ventaja llegó a ser de 34 puntos y eso le permitió a Gabriel Revidatti a recurrir a la profundidad de la banca para darle minutos a los más jóvenes.

Ahora San Martín jugará cuatro partidos como visitante: Boca Juniors, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, San Lorenzo y Ferro Carril Oeste. La vuelta al Fortín recién se dará el domingo 19 de octubre cuando reciba a Unión de Santa Fe.

