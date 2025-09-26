Confirmado: Javier Milei visitará Corrientes

El diputado nacional, Lisandro Almirón, confirmó este viernes que se avanza en las gestiones para que el presidente Javier Milei visite Corrientes, en el marco de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

"La visita de Javier Milei será muy importante para toda la región", dijo el legislador.

El ex candidato a gobernador, adelantó que el presidente presentará su libro en Buenos Aires el 6 de octubre y "tres o cuatro días después lo tendremos en Corrientes", confirmó.

Mala elección de LLA en Corrientes

La visita de Milei se da en un contexto en el que La Libertad Avanza no logró llegar ni a los 10 puntos porcentuales en las elecciones provinciales, que llevó a Almirón como candidato a gobernador.

En esta oportunidad buscará apuntalar la figura de la exvedette, Virginia Gallardo, quien es la candidata a diputada nacional.