El Gobierno refuerza la seguridad en Casa Rosada tras la filtración de audios de Karina

Tras la filtración de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en distintos medios de comunicación, el Gobierno reforzó los controles en la Casa Rosada.

Según pudo saber TN, el Ejecutivo definió impulsar cambios en el esquema de chequeos que realiza Casa Militar antes de las reuniones de los funcionarios.

Los agentes de seguridad comenzarán a aplicar barridas electrónicas sobre los salones y a pedir los teléfonos de las personas que visitan a la presidenta de La Libertad Avanza en su despacho de Balcarce 50. Se trata de un operativo que ya se realiza para los encuentros que mantiene el jefe de Estado.

Una de las preocupaciones de la mesa chica del oficialismo es que los presidentes extranjeros que visitaron la Casa de Gobierno piensen que alguien pudo haber grabado sus conversaciones. Es por eso que los equipos de seguridad de Nación definieron sumar controles, que también se aplican en las reuniones de gabinete.

El Gobierno calificó a la filtración de audios de Karina Milei como una “operación de inteligencia” y presentó una denuncia ante la Justicia. La decisión la tomó el viernes la mesa judicial de Balcarce 50 en un encuentro en las oficinas del asesor Santiago Caputo. Participaron el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, el abogado Santiago Viola, la exsecretaria Belen Stettler, el consultor Manuel Vidal y el vocero, Manuel Adorni, entre otros.

En la Casa Rosada quieren que se investigue el trasfondo e identificar en qué reunión fue grabada la secretaria general de la Presidencia para avanzar sobre los presentes. Más de un funcionario reconoce que puede haber más de cincuenta minutos de grabación, pero insisten en que “no hay nada sensible”.

Las tensiones internas sobre la seguridad presidencial se profundizaron también luego de los incidentes en la caravana del primer mandatario por Lomas de Zamora. Hubo acusaciones cruzadas y pases de factura entre Casa Militar y los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) que están a cargo de la custodia presidencial.

El Ministerio de Seguridad mantiene la postura de no reforzar el operativo previsto para el cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza de este miércoles en el partido de Moreno, al que asistirá Javier Milei junto a los candidatos de La Libertad Avanza y ministros.

El Ejecutivo no tiene previsto pedirle un refuerzo de agentes al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y tampoco planea aumentar la presencia de fuerzas federales en el territorio. “No va a haber ningún refuerzo. La planificación se mantiene igual”, agregan en Nación.

