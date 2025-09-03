¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Elsa Romero Feris puente General Belgrano Transporte Publico de Pasajeros
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 3 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 07:07

Para federalizar el arte, Valdés reabrió el Centro Cultural Esquina

Los colectivos urbanos en Corrientes funcionan de 6 a 23: a qué se debe

Lluvia en Corrientes: el ranking de ciudades con más y menos milímetros de agua en agosto

Quejas por el corte de una en el puente General Belgrano

Un psicólogo va a juicio por el abuso sexual de un menor en Corrientes

Corrientes: alerta amarilla por tormentas fuertes y advierten la llegada de bajas temperaturas

Hallaron con vida al hombre de 84 años que estaba desaparecido en Corrientes

Restringen la circulación y estacionamiento en el Parque Mitre por obras en el Regatas

Elecciones en Corrientes: qué hacer si no votaste y cómo justificar tu inasistencia

Dura respuesta de Rusia a las acusaciones de Patricia Bullrich sobre supuestos espías

