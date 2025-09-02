Intensifica la búsqueda de un hombre de 84 años desaparecido en Goya

La Policía de Corrientes lleva adelante un amplio operativo de búsqueda para localizar a Aranda Eusebio Oriel, de 84 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 31 de agosto.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de Distrito Primera de Goya y desde entonces se despliegan distintas acciones en la zona.

El operativo se desarrolla en forma conjunta entre efectivos de la Comisaría Primera de Goya, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, el Grupo de Tareas Operacionales (G.T.O.), la Dirección de Drones, la División Canes y la Unidad Fiscal de Investigación interviniente, bajo la coordinación de la Unidad Regional N° 2 Goya.

Según las primeras averiguaciones, Aranda fue visto por última vez caminando sobre la Ruta Nacional N° 12, en inmediaciones del Camping Municipal de Santa Rosa de San Isidro, con dirección hacia la ciudad de Esquina.

Descripción física de la persona buscada

Edad: 84 años

Estatura: 1,65 metros

Cabello: canoso, corto

Ojos: marrones

Contextura: delgada

Tez: morena

Vestimenta al momento de desaparecer: pantalón negro, buzo bordo y bocera blanca con pico

La Policía solicita a la comunidad que cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda sea comunicada de inmediato a la dependencia policial más cercana o a los números de emergencia 911.