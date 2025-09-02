¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Intensifica la búsqueda de un hombre de 84 años desaparecido en Goya

Efectivos de distintas dependencias coordinan tareas para dar con el paradero de Eusebio Oriel Aranda, visto por última vez el 31 de agosto en inmediaciones del Camping Municipal de Santa Rosa de San Isidro.

Por El Litoral

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 15:14

La Policía de Corrientes lleva adelante un amplio operativo de búsqueda para localizar a Aranda Eusebio Oriel, de 84 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 31 de agosto.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de Distrito Primera de Goya y desde entonces se despliegan distintas acciones en la zona.

El operativo se desarrolla en forma conjunta entre efectivos de la Comisaría Primera de Goya, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, el Grupo de Tareas Operacionales (G.T.O.), la Dirección de Drones, la División Canes y la Unidad Fiscal de Investigación interviniente, bajo la coordinación de la Unidad Regional N° 2 Goya.

Según las primeras averiguaciones, Aranda fue visto por última vez caminando sobre la Ruta Nacional N° 12, en inmediaciones del Camping Municipal de Santa Rosa de San Isidro, con dirección hacia la ciudad de Esquina.

Descripción física de la persona buscada

  • Edad: 84 años

  • Estatura: 1,65 metros

  • Cabello: canoso, corto

  • Ojos: marrones

  • Contextura: delgada

  • Tez: morena

  • Vestimenta al momento de desaparecer: pantalón negro, buzo bordo y bocera blanca con pico

La Policía solicita a la comunidad que cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda sea comunicada de inmediato a la dependencia policial más cercana o a los números de emergencia 911.

