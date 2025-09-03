En un operativo de control, 17 personas quedaron demoradas y se secuestraron objetos

La Policía de Corrientes informó este martes que tras un operativo de control realizado en la ciudad capital, se demoraron a 17 personas y se secuestraron objetos.

En segundo operativo realizado a las 11:30, en las calles Farrau y Obregón Pablo, divisaron a cuatro jóvenes (tres hombres y una mujer), quiénes trasladaban sillones de plástico y una parrilla.

Las propiedad de las cosas no pudieron ser justificada en relación a su orígen ni a su procedencia, por lo que fueron demorados y trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se continuaron con los trámites de rigor correspondiente.

