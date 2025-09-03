¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Elsa Romero Feris puente General Belgrano Transporte Publico de Pasajeros
Elsa Romero Feris puente General Belgrano Transporte Publico de Pasajeros
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

En un operativo de control, 17 personas quedaron demoradas y se secuestraron objetos

Por El Litoral

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 08:20

La Policía de Corrientes informó este martes que tras un operativo de control realizado en la ciudad capital, se demoraron a 17 personas y se secuestraron objetos.

En segundo operativo realizado a las 11:30, en las calles Farrau y Obregón Pablo, divisaron a cuatro jóvenes (tres hombres y una mujer), quiénes trasladaban sillones de plástico y una parrilla.

Las propiedad de las cosas no pudieron ser justificada en relación a su orígen ni a su procedencia, por lo que fueron demorados y trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se continuaron con los trámites de rigor correspondiente.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD