Secuestraron una bicicleta de dudosa procedencia en Corrientes tras una huída

La Policía de Corrientes informó este martes que secuestró una bicicleta a una persona por presentar irregularidad durante el control realizado en la ciudad capital.

Mientras los agentes realizaban la prevención de ilícitos por la ciudad, identificaron un rodado en el que circulaba una persona por las calles Gato, Mancha y Pasaje 2 de Abril.

En el momentos en que los agentes quisieron parar a la persona, inció una huída, dándose a la fuja y arrojando el rodado en la vía pública.

En consecuencia, la bicicleta fue trasladada hasta comisaría jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.

