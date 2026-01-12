Milei lanzó sus redes oficiales en inglés y la cuenta fue suspendida horas después

El presidente Javier Milei lanzó hoy sus redes sociales oficiales en inglés. “Los invito a seguir mis redes oficiales en inglés. Viva la libertad, carajo”, escribió este lunes. La cuenta fue suspendida horas después de su inauguración por incumplir las normas de la plataforma X.

Junto al posteo compartió la nueva cuenta, llamada “Milei in english”, y la frase traducida “I invite you to follow my official social media accounts in English. Long live freedom, damn it…!!!“. En el perfil se puede leer la biografía “All about Milei, his ideas, and latest news” (en español: todo sobre Milei, sus ideas y últimas noticias).

El primer posteo incluyó una animación del General Ancap, el alter ego que utiliza el Presidente y por el cual apareció en varias oportunidades vestido con antifaz y capa amarilla y negra, tal como el personaje de superhéroe anarco-capitalista que personifica su ideología libertaria.

“Hola, luchadores de la libertad en el mundo, soy el General Ancap”, se presenta el personaje mientras sobrevuela el Obelisco por encima de una multitud de personas que agita banderas argentinas. “Definitivamente, no Milei”, añade en forma de chiste mientras guiña un ojo y dice: “Estoy acá para guiarlos en la cuenta oficial en inglés de nuestro héroe en la vida real, Javier Milei”.

En paralelo, se superponen imágenes de Milei en distintos discursos y presentaciones y hasta un fragmento del famoso video de la campaña en el que el entonces candidato presidencial enumera los ministerios que va a dejar “afuera”.

“El año pasado fue grande para Milei: se volvió un líder mundial de mucho peso”, asegura el personaje, mientras en pantalla aparece un video del presidente argentino con su par estadounidense, Donald Trump. “Con su marca única de rockstar épico y liberalismo agresivo, acá van a encontrar todo sobre él: su historia, sus ideas y sus ultimas noticias", enumera.

Para cerrar, hace una pasada rápida por las portadas más importantes en algunas publicaciones internacionales como la revista Time, The Economist y The Telegraph, entre otras. “Los dejo con Javier Milei...”, dice el superhéroe antes de dejar un fragmento del jefe de Estado agitando una bandera y con su voz en off que dice: “No tengan miedo, vayan y den la batalla contra el zurderío. Zurdos hijos de puta, tiemblen... La libertad avanza”.

Cerca de las 18, más de seis horas después de la inauguración de la cuenta, fue suspendida por incumplir las reglas de X. El mandatario reaccionó al hecho por medio de un retuit a una publicación de la cuenta MILEI2027: “Apenas le dio estreno y los kukas resentidos se la bajaron. Son la expresión de la envidia, el odio y la ignorancia”.

“Ni así van a evitar que los principales líder del narcoterrorismo sigan cayendo. El crimen ya no queda impune”, concluye el posteo.

La Nación