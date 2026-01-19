Argentina detenida en Brasil por racismo: la palabra de la abogada tras el escandalo

Un video viral desató un escándalo en Brasil y derivó en la detención de la abogada argentina Agostina Páez, de 29 años, acusada de realizar gestos racistas contra empleados de un bar en Ipanema, Río de Janeiro. Las imágenes la muestran haciendo ademanes asociados a primates y pronunciando expresiones ofensivas. Tras la denuncia del local, fue arrestada por la Policía Militar. La Justicia le retuvo el pasaporte y ordenó el uso de tobillera electrónica mientras avanza la causa.

La causa judicial

La investigación quedó a cargo de la 11° Delegación Policial de Rocinha. En Brasil, los delitos vinculados al racismo son considerados graves y pueden ser no excarcelables. El caso generó repercusión en la Argentina, especialmente en Santiago del Estero, provincia de origen de Páez.

El descargo de Agostina Páez

Luego de permanecer en silencio, la abogada decidió dar su versión de los hechos. En declaraciones al medio Nueva Diario Web, reconoció que su comportamiento fue inapropiado, aunque intentó contextualizar lo ocurrido.

“Nada justifica lo que hice, pero fue una reacción desde el enojo por la situación que nos hicieron pasar”, afirmó. Según explicó, el conflicto comenzó cuando detectaron un error en la cuenta del bar. “Nos cobraron cosas que no habíamos consumido. Pagamos igual y cuando reclamamos, se burlaban de nosotras”, sostuvo. Páez también denunció que, tras la discusión, ella y sus amigas fueron hostigadas por empleados del local. “Nos hicieron gestos obscenos, se tocaban los genitales, nos señalaban y se reían”, aseguró.

Finalmente, la joven afirmó que no advirtió que estaba siendo grabada y sostuvo que el gesto que aparece en el video no estaba dirigido directamente al personal del bar. “Desde donde yo estaba no los veía. Fue un gesto hacia mis amigas, no hacia ellos”, explicó. Mientras la investigación continúa en Brasil, la causa mantiene en vilo tanto a la opinión pública como al entorno de la acusada, en un caso que reavivó el debate sobre el racismo, las conductas en el exterior y las consecuencias legales que pueden derivarse de un video viral.



