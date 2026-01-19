Davos: Milei hará foco en su alineamiento con Trump en medio de la tensión internacional

En un contexto de extrema tensión geopolítica global y con la presencia omnipresente de Donald Trump, comienza este lunes el Foro Económico Mundial (WEF) en la localidad suiza de Davos, que contará con la asistencia de Javier Milei por segundo año consecutivo.

El llamado Foro de Davos se extenderá hasta el viernes bajo el lema “Espíritu de diálogo” y será una ocasión propicia para un encuentro informal entre Trump y Milei, el máximo aliado regional del magnate republicano, aunque por ahora no hay nada programado en agenda.

Esta nueva edición del foro internacional que reúne a los principales líderes políticos y empresariales del planeta estará marcada por conflictos como el de Venezuela, Irán, Ucrania, Medio Oriente y, más recientemente, el de Groenlandia, que amenaza con crear una seria crisis entre aliados históricos en el seno de la Otan.

Cómo será la segunda participación de Javier Milei en el foro de Davos

Milei será uno de los tres presidente latinoamericanos que participarán en la reunión junto a sus pares de Ecuador, Daniel Noboa, y de Panamá, José Raúl Mulino.

El presidente tiene previsto viajar este lunes por la noche a Suiza. Su discurso está previsto para el miércoles a las 11.45 horas de la Argentina en un bloque titulado: “¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?”.

Según supo TN, Milei volverá a reafirmar, como en su primera participación en el foro en la edición 2024, sus fuertes cuestionamientos a la izquierda y la agenda progresista (woke), así como su apoyo al modelo capitalista y libertario.

Milei viajará junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, se quedará en Buenos Aires como encargado de monitorear todos los aspectos de la gestión de gobierno, más allá de que Victoria Villarruel, en su calidad de vicepresidenta, debe asumir como presidenta encargada como lo establece la Constitución. Pero la relación entre Milei y su vice está rota.

La agenda del presidente en Davos incluye reuniones con banqueros y empresarios. Su regreso a la Argentina está previsto para el viernes.

El Foro de Davos se realiza bajo un contexto de enorme incertidumbre global

Más allá de que el Foro de Davos es mayormente un encuentro económico y empresarial, la reunión se celebra este año bajo un mundo revuelto por conflictos que amenaza no solo a rivales históricos como Estados Unidos y Rusia, sino también a aliados tradicionales como los de la Otan.

El encuentro tendrá lugar “en el contexto geopolítico más complejo desde 1945”, graficó el presidente y consejero del Foro Económico Mundial, Borge Brende.

Sin dudas, la presencia de Trump, estará acompañado por una importante y numerosa delegación con al menos cinco secretarios de su gobierno, acaparará la atención durante el foro. Esta será la primera aparición del magnate neoyorquino en Davos en seis años.

El presidente estadounidense coincidirá en el evento con sus colegas de los ocho países europeos y miembros de la Otan -Dinamarca, Alemania, Noruega, Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos y Finlandia- a los que amenazó el sábado con aplicarles un arancel de hasta el 25 % por participar en maniobras militares en Groenlandia y presionarlos así para lograr la anexión de ese vasto territorio autónomo pero bajo soberanía danesa.

En Davos también coincidirá con el secretario general de la Otan, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ya le advirtió que los aranceles afectarían a la relación transatlántica.

Pero no solo el tema de Groenlandia estará sobre la mesa en las reuniones bilaterales paralelas al encuentro. El foro también se celebra en medio de crisis y conflictos como los de Venezuela, Irán, Gaza y Ucrania.

Imponente operativo de seguridad

En ese escenario de enorme incertidumbre global, el gobierno suizo desplegará un dispositivo de seguridad sin precedentes.

Para ello movilizará Policía, Ejército, servicios de inteligencia y cuerpos federales de seguridad por la asistencia récord de más de 60 jefes de Estado y Gobierno y el anuncio de varias protestas.

Las Fuerzas Armadas suizas destinarán 5000 militares para apoyar a los cuerpos policiales y participarán en el traslado de los principales líderes hasta Davos, una localidad enclavada en los Alpes suizos. Incluso, el espacio aéreo estará parcialmente cerrado para la ocasión.

TN