Incendio en Corrientes Río Uruguay Emergencia hídrica
Política

Milei respaldó el ataque de EE.UU. a Venezuela y celebró la captura de Maduro

El Presidente se expresó a través de las redes sociales luego de que Donald Trump confirmara la ofensiva sobre territorio venezolano.

Por El Litoral

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 08:23

El presidente Javier Milei respaldó el  ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: “La libertad avanza”.

Durante la madrugada de este sábado se registraron explosiones en distintas partes del territorio venezolano, como Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Las autoridades de Venezuela declararon el estado de conmoción exterior.

Tras el ataque, el presidente de EE.UU. confirmó una ofensiva militar a larga escala y afirmó que Maduro fue “capturado y sacado” de Venezuela junto a su esposa.

Frente a ello, Milei se expresó a través de las redes sociales. “La Libertad Avanza. Viva la libertad carajo”, escribió en un posteo de X. La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también respaldó el accionar de Estados Unidos. “Venezuela será libre”, publicó en su cuenta de X.

Horas antes del ataque a Caracas, Cancillería recomendó a los argentinos no viajar a Venezuela. “Ante la grave situación en Venezuela y las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, el Gobierno argentino reitera su recomendación de no viajar a ese país”, indicaron.

“Se advierte la consistente negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular, legal o de cualquier otra índole a los ciudadanos detenidos”, señaló el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza Pablo Quirno.

Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro fue “capturado y sacado” de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro fue “capturado y sacado” de Venezuela junto a su esposa, Cilia Flores.

“Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país”, confirmó Trump en un posteo en la red social, Truth Social.

 

Las autoridades venezolanas sostuvieron que el ataque de EE.UU. constituyen “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas”, en particular de los artículos 1 y 2, que establecen el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

En esa línea, el comunicado advirtió que la agresión “amenaza la paz y la estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

TN

