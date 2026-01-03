Fin de alcoholemia cero en Paso de la Patria: qué cambia para conductores y comerciantes

El municipio derogó el régimen de “Alcoholemia Cero” para conductores particulares, mantuvo la tolerancia cero para profesionales y ratificó normas sobre horarios, consumo y venta de alcohol en comercios. A partir de esta modificación, los conductores de vehículos particulares podrán circular con hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que para motociclistas el límite será de 0,2 g/l. En el caso de los conductores profesionales, se mantiene la tolerancia cero, con un límite de 0,0 g/l.

Mediante la Ordenanza N° 637/2025, el Ejecutivo local derogó el régimen de “Alcoholemia Cero” que regía desde 2018 y estableció nuevos límites permitidos de alcohol en sangre, con el objetivo de armonizar la seguridad vial con el desarrollo turístico y comercial de la localidad.

Desde el municipio informaron además que se implementará un esquema de controles de alcoholemia rotativos, que se realizarán en distintos puntos estratégicos de la ciudad y en horarios aleatorios. “Instamos a todos los conductores a actuar con máxima responsabilidad. El respeto a las normas es fundamental para que todos podamos disfrutar de Paso de la Patria de manera segura”, señalaron en un comunicado oficial.

Actividad comercial y consumo hasta las 2 de la madrugada

En paralelo, la comuna recordó las normativas vigentes vinculadas a la actividad comercial y la convivencia ciudadana, establecidas en las Ordenanzas N° 635/2025 y N° 304. En cuanto a los horarios comerciales, se ratificó el régimen de horario libre: kioscos, despensas y comercios afines están habilitados para funcionar las 24 horas del día.

No obstante, se aclaró que el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los locales o en sus instalaciones externas solo estará permitido hasta las 2 de la madrugada. Cumplido ese horario, los comercios podrán continuar abiertos para la venta, pero no se permitirá la permanencia de personas consumiendo en el lugar.

Otro punto central es la protección de menores, continúa vigente la prohibición absoluta de venta de alcohol a menores de 18 años. Los comerciantes deberán exhibir cartelería obligatoria y solicitar el DNI para verificar la mayoría de edad de los compradores.

Desde el municipio advirtieron que el incumplimiento de estas disposiciones, así como la falta de habilitación municipal, dará lugar a sanciones y posibles clausuras, conforme al Código de Faltas vigente. Con estas medidas, Paso de la Patria busca reforzar el orden, la seguridad y la convivencia, especialmente en un contexto de alta afluencia turística.