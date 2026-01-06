Aumentan los casos de gripe H3N2 y crece la preocupación por posible transmisión comunitaria

El subclado K de la gripe A H3N2 continúa en aumento en la Argentina, de acuerdo con un nuevo informe del Ministerio de Salud de la Nación. Hasta el momento, el Instituto Malbrán informó 18 casos confirmados de influenza, y en la mitad de ellos se identificó la cepa K, una variante que genera preocupación a nivel internacional. Los contagios fueron registrados en cinco provincias del país.

Según el informe oficial, los análisis genómicos se realizaron entre el 18 de diciembre y el 4 de enero. En ese período, 9 casos correspondieron al subclado K, 8 al subclado J.2.3 y uno al subclado J.2.2. En particular, los casos asociados al subclado K, considerado de mayor riesgo por su capacidad de contagio, se detectaron en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza y Santa Cruz.

El informe detalló además que la cepa K afectó a personas de todas las edades, incluyendo niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Del total de casos de este subclado, cinco pacientes requirieron internación, mientras que cuatro fueron tratados de manera ambulatoria. Hasta el momento, no se registraron fallecimientos asociados a esta variante de la gripe.

Uno de los datos que más atención despertó entre los especialistas tiene que ver con los antecedentes de viaje de las personas contagiadas. Al analizar ese punto, las autoridades sanitarias observaron que solo dos de los nueve casos del subclado K habían estado en el exterior, específicamente en Europa, antes de contraer la enfermedad. Otros tres pacientes viajaron dentro del territorio nacional (uno a Córdoba y dos a Tierra del Fuego), mientras que los cuatro restantes no salieron del país.

Este escenario abre interrogantes sobre la forma en que se está transmitiendo actualmente la gripe H3N2 en el país y la posibilidad de que se propague de manera comunitaria. Sobre esta preocupación, fuentes oficiales aclararon a Clarín que no es posible extraer conclusiones definitivas sobre la forma en la que se circula la "supergripe" porque el número de casos aún es reducido.

Sin embargo, las autoridades sanitarias señalaron que los contagios podrían haberse producido por contacto con personas que viajaron desde el exterior y que ese antecedente no haya sido informado al sistema de salud. Esto refuerza la hipótesis de este tipo de gripe puede ser asintomática o causar síntomas leves, lo que dificultaría su detección temprana.

Fuente: Perfil