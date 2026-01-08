Choque y alcoholemia

Una influencer muy cercana al presidente Javier Milei, Eugenia Rolón, fue protagonista de un siniestro este jueves en la costa argentina, donde chocó contra un poste y dio positivo en un test de alcoholemia, con un nivel de 1,89, en un control hecho en Mar de Ajó.

La Policía de la provincia de Buenos Aires le secuestro el vehículo y su pareja, Iñaki Gutiérrez, quien forma parte del aparato comunicacional del Gobierno, tuvo que ir a buscarla.

Según informaron fuentes policiales, la joven de 23 años fue vista realizando maniobras imprudentes con el auto, que derivaron en un choque contra un poste en la calle, según se supo después, debido al grado de alcohol en sangre. El hecho ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana.

Le secuestraron el vehículo, un Honda Fit, luego de que el test de alcoholemia resultara positivo. Y trascendió que no tenía registro de conducir.