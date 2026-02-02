La Argentina pagará hoy vencimientos por USD 878 millones al FMI: cómo lo hará

Luego de concretar el pago a los bonistas por USD 4.200 millones a comienzos de enero mediante un préstamo de bancos internacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta un nuevo desafío en el inicio del segundo mes del año: un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 878 millones.

En un contexto de reducción de los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central, la semana pasada se realizó una operación con el Tesoro de Estados Unidos que anticipa la modalidad en que se efectuaría el pago.

Hoy la Argentina tiene un pago en concepto de intereses por USD 878 millones. El dato surge del sitio oficial del Fondo, que informa del vencimiento de 605,7 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs, unidad de cuenta que, además de la moneda de EEUU incluye al euro, el yen, la libra esterlina y el yuan). La relación actual es de 1,45 dólares por DEG, por lo que el pago equivale a USD 878 millones.

Según pudo saber Infobae, la semana pasada Argentina le compró al Tesoro de Estados Unidos Derechos Especiales de Giro (DEG) por una cifra suficiente como para completar el pago con el FMI.

“Tiene que ser una operación bajo el swap; no hay otra forma de que haya operaciones a través del EFS (Fondo de Estabilización Cambiaria). El hecho de que se entreguen DEGs y no dólares es una cuestión formal”, comentó una fuente que pasó por el Ministerio de Economía.

Como precedente está el pago al FMI de octubre pasado, que fue parte de los USD 2.500 millones que se desembolsaron, y luego se pagaron. “Esta vez debería ser lo mismo: el Gobierno necesita pagarle al Fondo y, si no quiere usar reservas, vuelve a obtener un desembolso bajo el swap, que es para lo que está”, remató.

Pero hay quienes consideran que se puede tratar de una operación para mostrar que las reservas aumentan o para no tener que descontar. “Cuando se definió el acuerdo con el FMI y las metas de reservas se fijaron, no existía el swap, entonces no había ajustes por deuda con Estados Unidos”, marcó.

Se trata del primer pago del año de Argentina con el FMI. En 2026, los vencimientos con el organismo suman 3.218,6 millones de DEGs, hoy equivalentes a USD 4.667 millones. La última estación de ese calendario es un pago de 250 millones de DEGs (hoy USD 362 millones) el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, como detalla el organismo en su página web.

Fuente: Infobae