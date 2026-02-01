Boca logró un cómodo triunfo frente a Newell's

Boca consiguió una cómoda victoria frente a Newell’s 2 a 0 en La Bombonera. De esta forma, los conducidos por Claudio Úbeda se recuperaron de la derrota sufrida frente a Estudiantes.

Por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, Boca no pasó sobresaltos para sumar tres puntos frente a un equipo rosarino inexpresivo que prácticamente no atacó a lo largo de los 90 minutos.

El Xeneize logró imponerse gracias al golazo de Lautaro Blanco en el primer tiempo y el penal que Leandro Paredes logró cambiar por gol en el complemento.

En el juego de este domingo debutaron en Boca Santiago Ascacíbar, fue titular, y Ángel Romero, ingresó en el segundo tiempo. Sobre el final del partido, también ingresó el goyano Kevin Zenón.

Boca Juniors visitará el próximo domingo desde las 22:15 a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani por la cuarta jornada. En contraposición, Newell’s buscará la primera victoria del campeonato el sábado 7 en idéntico horario ante Defensa y Justicia en el Coloso del Parque.