Cuatro de Copas se quedó con el Seven del Carnaval

La XXIª edición del Seven del Carnaval en Santo Tome quedó en poder de Cuatro de Copas, un equipo integrado por jugadores de Corrientes. El certamen de rugby reducido contó con un muy buen marco de público, récord de equipos participantes y se disputó en las instalaciones del Club Náutico y Social.

La Copa de Oro Municipalidad de Santo Tomé quedó en manos de Cuatro de copas tras imponerse en la final a Lomas de Posadas 14 a 5. La Copa de Plata fue para el “camaleón” de Posadas. Mientras que la Copa de Bronce fue para un combinado de jugadores de Santo Tomé y Resistencia (Chinguen), que superaron en el juego final a los anfitriones de Carpinchos por 47 a 10.

Agustín Espínola (Aguará) fue elegido como mejor jugador y el tryman del torneo fue Joaquín Chilizi (Chingüen).

La agenda del rugby continúa con la cita en Paso de los Libres, el sábado 7 de febrero, en las instalaciones del Club Náutico Libreño. De la mano del equipo local, Athletic Libres, se desarrollará el XXVº Seven del Carnaval con el apoyo del municipio local.