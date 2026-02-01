Rosario Central y River igualaron sin abrir el marcador

En el último partido del domingo por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol, Rosario Central y River Plate igualaron 0 a 0 en el Gigante de Arroyito.

El encuentro, que correspondió a la tercera fecha, mostró el dominio dividido de los dos equipos pero ninguno pudo aprovechar su momento para llegar al gol y llevarse los tres puntos.

En el inicio del segundo tiempo ingresó el curuzucuateño Maximiliano Salas por Sebastián Driussi en River Plate.

El equipo de Marcelo Gallardo tuvo la iniciativa en el primer tiempo, pero perdió el dominio en el complemento y se llevó un punto valioso tras las victorias iniciales a Barracas Central y Gimnasia.

El arquero Santiago Beltrán fue una de las figuras con varias atajadas para mantener su valla en cero ante el equipo de Jorge Almirón, que venía de perder con Belgrano como local y ganarle a Racing en Avellaneda.

En el final del encuentro, Central tomó el control del partido pero no tuvo potencia en el ataque y debió conformarse con el empate.

El Millonario volverá a jugar este sábado desde las 20 ante Tigre en el Estadio Monumental por la cuarta jornada del torneo doméstico, mientras que el Canalla visitará el mismo día a partir de las 17 a Aldosivi en Mar del Plata.