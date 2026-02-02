San Martín va por la recuperación frente a Atenas

La gira de San Martín por Córdoba en el marco de la Liga Nacional de Básquetbol seguirá este lunes cuando este lunes visite a Atenas. El encuentro dará inicio a las 21.00 hs, se jugará en el estadio del Griego. El plantel rojinegro tendrá dos bajas.

El presente de los dos equipos los obliga a sumar la victoria para poder subir en la tabla de posiciones. San Martín (10-11) buscará la recuperación para mantenerse entre los doce mejores, mientras que Atenas (7-14) quiere alejarse de la zona permanencia.

La primera presentación de San Martín en Córdoba fue en la mañana del sábado cuando perdió frente a Instituto 80 a 75 en un juego donde tuvo un gran primer cuarto, bajó su rendimiento en el segundo, pero se mantuvo cerca en el marcador hasta la definición.

El encuentro también marcó una lesión del base Víctor Fernández. En la última acción del juego, sintió un "pinchazo" en la pierna y este lunes se le realizarán los estudios médicos para confirmar la gravedad de la lesión pero no estará a disposición del DT Gabriel Revidatti.

Mientras que por segundo partido consecutivo, del interno chaqueño Salvador Giletto, estará ausente por paternidad.

El presente de Atenas lo encuentra en la lucha por salir de los últimos puestos de la tabla. En su última presentación, el pasado 19 de enero, se reencontró con el triunfo cuando superó a Argentino de Junín 109 a 71 en un juego clave mirando la permanencia.

Durante la presente temporada, San Martín y Atenas ya jugaron en Corrientes con un claro triunfo de 76 a 49 con 18 puntos de Víctor Fernández. Fue el inicio de la temporada pero los dos planteles sufrieron modificaciones. En el equipo correntino ya no está Reginald Becton, su lugar lo ocupa el brasileño Daniel Moreira, mientras que en Atenas hubo cambio de entrenador (Pisani por Peirone) y en el roster del plantel.

Luego del partido de este lunes, San Martín cerrará su paso por Córdoba el miércoles 4 cuando visite a Independiente de Oliva desde las 21.30 hs.