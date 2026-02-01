Detectaron venta de carne ilegal en una pollería y la causa continuará en la Justicia

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya detectaron la venta de carne ilegal en un comercio habilitado como pollería.

Según la información oficial, el hecho fue advertido por personal policial que se encontraba de franco y observó la descarga de carne vacuna desde una camioneta hacia un domicilio ubicado sobre calle Piragine Niveyro, a metros de la Comisaría Cuarta.

En el lugar funciona un comercio habilitado por lo que se dio inmediato aviso al oficial de servicio y a la Fiscalía Rural de Goya, a cargo del Dr. Omar Cáceres. A partir de ello, se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.

Con una orden judicial de allanamiento y secuestro N° 18, emitida por el OFIJU Goya, el procedimiento se concretó en horas de la tarde y arrojó resultado positivo.

Durante el operativo se secuestró un cuarto de animal vacuno de aproximadamente 52 kilogramos, el cual fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias de rigor.

Desde la fuerza indicaron que no hubo personas privadas de la libertad y que la causa continúa en el ámbito judicial correspondiente.