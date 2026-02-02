¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

mortalidad infantil Aranduroga Rugby Club promedio histórico
Medios y periodismo

Las noticias más importantes del lunes 2 de febrero de 2026

Por El Litoral

Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 06:57

La primera semana de febrero será con altas temperaturas y probabilidad de lluvias

Corrientes: tres policías resultaron heridos tras una violenta riña

Paciente internado en Corrientes fue trasladado a Tucumán en un operativo aéreo

Más turistas y desarrollo: el Iberá se afianza como motor turístico de Corrientes

La Iglesia Católica se opuso a la baja en la edad de imputabilidad

Detectaron venta de carne ilegal en una pollería y la causa continuará en la Justicia

Corrientes: refuerzan la seguridad por evento cultural en Ituzaingó

Por una medida de fuerza de ATE, podrían haber demoras en aeropuertos






 

