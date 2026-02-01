Goleador de Mandiyú se convirtió en refuerzo de Boca Unidos

El delantero correntino Lautaro Mendoza goleador de Mandiyú en el Regional Federal Amateur se convirtió en refuerzo de Boca Unidos para jugar el Federal A 2026.

El jugador de 23 años tuvo una destacada actuación en su regreso al Albo y terminó con 8 goles en el Regional 2025/26 donde el equipo correntino quedó eliminado en las semifinales de la Región Litoral Norte.

Boca Unidos anunció en la noche del domingo la incorporación de Mendoza que se convirtió en la octava incorporación en el plantel que conduce técnicamente Lucas Batistuta.

Durante la misma jornada, la entidad correntina también confirmó la llegada del defensor santafesino Lisando Ramírez (20 años) que quedó libre en Unión de Santa Fe.

Estos jugadores se sumaron a Luis Ojeda, Pablo Moreyra, Julián Fuyana, Bryan Mendoza, Lautaro Ludueña y Cristian Chávez como caras nuevas en el plantel que arrancó la pretemporada el pasado jueves.

Para el Federal A 2026 también fueron confirmados los regresos de Federico Quijano, Gustavo Mbombaj, Martín Ojeda y Saúl Abecasis; además de la continuidad de Ataliva Schweizer, Leandro Gómez, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz y Alejandro Leani.

La dirigencia aurirroja intentará convencer al delantero chaqueño Antonio Medina para que siga en actividad al menos un año.