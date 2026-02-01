Arengo logró su primer título en Brasil

Con una gran actuación colectiva y la destacada labor del correntino Juan Pablo Arengo, KTO Minas derrotó contundentemente a Pinheiros 85 a 62 en el Gimnasio Henrique Villaboim de San Pablo y conquistó la Copa Super 8 por segunda vez (2022 y 2026) en el Novo Basquete Brasil, la liga profesional del vecino país.

“Potrillo” aportó 18 puntos en la final del certamen y compartió el quinteto inicial de Leo Costa junto a Lucas Rodríguez, Jordan Williams, Erik McCree y Alexandre Paranhos.

El título fue ganado principalmente por dos jugadores clave capaces de equilibrar intensidad, lectura del juego y eficiencia en momentos cruciales. En la final contra Pinheiros, Arengo y Wini Silva (19 puntos) plasmaron en la cancha todo lo que el equipo de Minas había construido a lo largo de la competición: madurez competitiva, disciplina táctica y energía constante.

Arengo (29 años) fue el barómetro emocional del equipo. El escolta argentino terminó la final con 18 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, logrando una valoración de 28, en una actuación que trascendió con creces la anotación. Tras una temporada algo floja en tiros, redescubrió su capacidad para impactar el partido, con un 50% de acierto en triples y un 100% en tiros libres y de dos puntos, destaca el informe que brindó Marcio Azevedo.

“Disfruto mucho jugando este tipo de partidos. No había estado anotando mucho, no me sentía muy cómodo en ese sentido, así que me preparé psicológicamente”, explicó el jugador surgido en Regatas.

Su análisis maduro de la situación fue crucial. “Aquí todos trabajamos para ser mejores, así que yo trabajé para ser mejor, trabajé para poder ganar hoy, algo que no pudimos hacer el año pasado. Uno de los objetivos de este año era ganar el Super 8. Estoy muy contento”, dijo Arengo, refiriéndose a la derrota ante el Flamengo en la final del torneo de 2025.

La actuación de Arengo simbolizó el espíritu de KTO Minas: adaptación y compromiso. Cuando el ataque no fluía con naturalidad, el argentino lo compensaba con control del ritmo, presencia defensiva y participación directa en la organización ofensiva, siendo una pieza clave para mantener el equilibrio del equipo incluso en los momentos de mayor presión.

Primer título para Arengo en Brasil donde juega desde el 2024, que se suma al Interligas 2023 con Olímpico y a la Liga Nacional 12/13, el Súper 8 2012 y la Liga Sudamericana 2012, todas con Regatas.

