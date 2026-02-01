La primera semana de febrero será con altas temperaturas y probabilidad de lluvias. Qué deparan las autoridades y que cuidados tener en cuenta.

Según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad de Corrientes atravesará días de altas temperaturas que llegarán a los 38º a mediados de semana.

La semana iniciará con un temperatura mínima de 22º el día lunes pero para el resto de los días la mínima oscila entre los 25º a 27º. Mientras que la máxima llegará el miércoles con 38º. Un número que se sostendrá hasta el fin de semana.

En cuanto a las lluvias, para la Capital se prevén lluvias aisladas el día martes con 40% de probabilidad. El resto de los días, al parecer no lloverá más en la ciudad.

Cabe recordar que la semana pasada Corrientes -junto a otras provincias del Litoral- alcanzaron sensaciones térmicas que superaron los 40º, producto de la combinación entre el calor y la humedad. "En esas regiones, el ambiente se presenta particularmente agobiante, incluso durante la noche, con escaso alivio térmico", había mencionado el SMN.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, prestar atención a los avisos y alertas vigentes y adoptar medidas de prevención frente a las altas temperaturas, especialmente en los grupos de mayor riesgo.