Zárate avanzó a la ronda final de la clasificación al Challenger de Rosario

El correntino Carlos María Zarate sorteó con éxito su primer partido en el Challenger de Rosario y este lunes buscará un lugar en el cuadro principal del certamen que se juega sobre polvo de ladrillo en las canchas del Jockey Club.

Zárate (610° en el ránking de la ATP) venció este domingo a Tomás Re por 6-4 y 6-2 por la primera ronda de la clasificación. El partido se extendió durante 1 hora y 24 minutos, y mostró al correntino superior frente al rosario de 17 años que recibió una invitación para jugar esta instancia del certamen. "Cali" mantuvo su saque a lo largo del juego y le quebró tres veces a su rival.

En la ronda final de la clasificación, uno de los choques será entre Zárate y Juan Estévez (455), dos argentinos de 20 años. En el 2025, se enfrentaron en un M15 de Villa María, Córdoba, y el triunfo correspondió al misionero.

Estévez superó este domingo a Valentín Garay (1484) por un doble 6-1 en el inicio de la actividad del único challenger de categoría 125 dentro del tour internacional.