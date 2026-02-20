Diputados aprobó la reforma laboral y el proyecto vuelve al Senado

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el oficialismo, pero el proyecto volverá al Senado para su revisión ya que se eliminó el artículo 44. La iniciativa obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra, tras un debate atravesado por fuertes cruces políticos.

Durante el tratamiento se eliminó el artículo 44, que hacía referencia a las licencias médicas por enfermedades. Con ese cambio, la Cámara Alta iniciará este viernes el análisis en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.

El oficialismo consiguió el respaldo del PRO, la UCR, el MID y sectores peronistas alineados con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. También acompañaron legisladores vinculados a los mandatarios provinciales Marcelo Orrego, Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz.

El rechazo se concentró en las bancadas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y parte de Provincias Unidas. La sesión comenzó con un cruce por la aprobación del plan de labor, que fijó los tiempos y la votación por capítulos.

El contrapunto expuso al presidente de la Cámara, Martín Menem, y al jefe del bloque de UxP, Germán Martínez. Superado ese momento, el debate se inició con la exposición del diputado libertario Lisandro Almirón, presidente de la Comisión de Trabajo y miembro informante del dictamen de mayoría.

En su intervención, Almirón sostuvo que las modificaciones propuestas buscan fomentar la creación de empleo y actualizar la legislación vigente. Desde las bancadas opositoras se escucharon cuestionamientos durante su discurso.