Reforma laboral con números positivos en Diputados

En una jornada signada por el paro general dispuesto por la CGT y distintos sectores gremiales, puertas adentro de la Cámara de Diputados el oficialismo avanzaba esta medianoche con el debate sobre la reforma laboral con la expectativa de aprobarla, al menos en general, cerca de las 1 de este viernes.

Sin embargo, por una moción de la integrante del bloque de La Libertad Avanza Silvana Giudici y en respuesta a un intento por hacer caer la sesión de la bancada de Unión por la Patria ante la falta de quórum, se determinó que la votación se adelantaba a las 22.

Pero a fin de garantizar que se exprese la totalidad de la lista de oradores, los libertarios convinieron con el peronismo levantar esa moción con lo cual se proyectaba hasta la madrugada la discusión del proyecto.

No obstante, el bloque libertario consiguió el quorum con lo justo en el recinto, se mostró confiado y no temía complicaciones en la votación en general de la iniciativa. Más cauto se mostró, en cambio, frente a la instancia de la votación en particular del articulado, donde la oposición intentará incluir nuevas modificaciones al texto más allá de la eliminación del polémico artículo 44 que establecía una drástica reducción de las remuneraciones durante las licencias médicas.

El oficialismo confiaba en frenar la embestida con el apoyo de su elenco estable de aliados -Pro, UCR y MID-, y de los bloques provinciales que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Tucumán y Santa Cruz. Los mismos que aportaron al quorum en el recinto.

Lo cierto es que, aunque la Cámara de Diputados le daba media sanción al proyecto, la iniciativa deberá retornar al Senado (que fue cámara de origen) por la eliminación del artículo 44. Los tiempos corren para el oficialismo: su obsesión es que el presidente Javier Milei pueda exhibir la sanción de la ley como un trofeo del Gobierno el próximo 1° de marzo, día en que inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.

En ese apuro, la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, ya convocó para este viernes, a las 10, a un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto.