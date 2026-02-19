Fuerte temporal en San Roque: voladuras de techos y caída de árboles

Una fuerte tormenta se desató poco después de las 13.30 en la localidad de San Roque, provocando importantes daños materiales.

Según informaron fuentes locales, las ráfagas de viento generaron voladuras de techos, caída de árboles y postes de energía y comunicación, además de cortes de cables en distintos sectores de la ciudad.

Hasta el momento no se reportaron víctimas ni personas heridas.

En el lugar trabajan equipos del COEM municipal, Bomberos Voluntarios, personal del hospital local, la Comisaría de Distrito, PRIAR, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Avesa y voluntarios que colaboran en las tareas de asistencia y despeje. Las imágenes del temporal fueron proporcionadas por vecinos.

La tormenta también afectó localidades de la zona y dejó sin electricidad a varias zonas. Según informó la Dpec en sus redes sociales, en Lavalle "se registran postes caídos productos de los fuertes vientos de la tormenta en la zona. Se trabaja en las zonas de Pjes. La Bolsa, La Loma y Puerto Viejo para restablecer el servicio".

Alerta amarilla por tormentas severas

El fenómeno se produjo en el marco de un alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas severas con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

La advertencia abarca los departamentos de Concepción, General Alvear, Ituzaingó, Mercedes, San Martín, San Miguel y Santo Tomé.

Desde el organismo nacional recordaron que los fenómenos fueron detectados mediante radares meteorológicos e instaron a la población a seguir las indicaciones oficiales: permanecer en construcciones cerradas, asegurar objetos sueltos, evitar zonas inundables y no refugiarse bajo árboles o postes, entre otras medidas preventivas.

Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de daños, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la posibilidad de nuevos eventos meteorológicos en la región.