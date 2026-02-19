San Martín lo cerró mejor y superó a Peñarol de Mar del Plata

En un juego con alta intensidad ofensiva, fue la defensa en los últimos segundos lo que le permitió a San Martín conseguir su segundo triunfo consecutivo en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol.

En el Fortín Rojinegro, el local superó a Peñarol de Mar del Plata 88 a 84 y quedar con un registro de 12 triunfos y 14 derrotas en la 13º ubicación de la Fase Regular. La progresión del marcador fue 18-19, 47-51, 75-67 y 88-84.

Gastón García con 16 puntos y el brasileño Daniel Moreira con 14 y 10 rebotes fueron los jugadores destacados de San Martín.

En Peñarol, la figura fue el exNBA Al Thornton con 21 puntos, bien complementado por Luciano Guerra y Facundo Vázquez, con 16 tantos cada uno.

El partido comenzó a puro vértigo, con dos equipos que apostaron a las ofensivas cortas. Peñarol sacó la primera ventaja gracias a los tiros de tres puntos (5 en el cuarto inicial), mientras que el local respondió con un goleo repartido.

En el inicio del segundo capítulo, San Martín se escapó por cinco (24-19) gracias a la defensa y un par de buenas defensa. Rápidamente Peñarol ajustó la marca y tuvo dos jugadores desequilibrantes para volver a mandar en el juego: Agustín Pérez Tapia (12 puntos en el segmento) y Thornton (8 en ese pasaje).

Lo mejor de San Martín llegó en el tercer capítulo, donde metió un parcial de 28 a 16. El local se hizo fuerte atrás y en el ataque, de la mano de García (3 triples) y el aporte de Gargallo (7 puntos) tomó el control del partido.

La mayor diferencia en el marcador llegó en los primeros instantes del último cuarto. El local se escapó por 10 (79 a 69), sin embargo llegó una sequía en el ataque y la visita lastimó, primero con Iván Basualdo y la categoría de Thronton.

Los últimos 40 segundos, con el marcador empatado en 84, fueron pura emoción. El equipo conducido por Gabriel Revidatti volvió a su ADN para asegurar el triunfo: la defensa.

García robó una pelota en defensa y Moreira sumó dos puntos. Salvador Giletto metió un manotazo y le hizo perder la pelota a Thronton y Méndez sumó un libre.

Peñarol fue a buscar la paridad pero Guerra su lanzamiento y Thornton realizó otro tiro incómodo. Moreira tomó el rebote en su tablero, recibió una falta y anotó un libre para sellar el festejado triunfo.

Ahora San Martín tendrá un breve descanso y recién el 5 de marzo visitará a Oberá Tenis Club, mientras que después regresará al Fortín para jugar tres partidos consecutivos: San Lorenzo (domingo 8), Gimnasia (miércoles 11) y Ferro Carril Oeste (sábado 21).

En tanto que Peñarol, este sábado, se volverá a presentar en Corrientes para enfrentar a Regatas desde las 21:00 hs.

