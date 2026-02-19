¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

colectivos Chaco-Corrientes alerta roja parricidio
colectivos Chaco-Corrientes alerta roja parricidio
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
BELLA VISTA

Corrientes: hallaron el cuerpo de una menor desaparecida en el río Paraná

La Policía realizó el operativo de búsqueda en la zona de Toropí.

Por El Litoral

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 09:35

La Policía de Corrientes encontró sin vida a la menor desaparecida en el río Paraná, en la zona de Toropí de la ciudad de Bella Vista. El procedimiento estuvo coordinado por la Comisaría Segunda y contó con la participación de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista.

La intervención incluyó distintas fuerzas policiales y el apoyo de una embarcación de la Unidad Especial de la Policía Rural. Tras varias horas de rastrillaje, se confirmó el hallazgo del cuerpo.

El operativo fue encabezado por el oficial ayudante Ariel Arce y el suboficial mayor Sergio Rivero. Posteriormente se continuó con el proceso correspondiente para completar el informe oficial.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD