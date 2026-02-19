Corrientes: hallaron el cuerpo de una menor desaparecida en el río Paraná

La Policía de Corrientes encontró sin vida a la menor desaparecida en el río Paraná, en la zona de Toropí de la ciudad de Bella Vista. El procedimiento estuvo coordinado por la Comisaría Segunda y contó con la participación de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista.

La intervención incluyó distintas fuerzas policiales y el apoyo de una embarcación de la Unidad Especial de la Policía Rural. Tras varias horas de rastrillaje, se confirmó el hallazgo del cuerpo.

El operativo fue encabezado por el oficial ayudante Ariel Arce y el suboficial mayor Sergio Rivero. Posteriormente se continuó con el proceso correspondiente para completar el informe oficial.