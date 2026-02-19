Carnavales de Corrientes 2026: así es el cronograma de la recta final

Los Carnavales de Corrientes 2026 ingresan en su etapa decisiva con desfiles oficiales en el corsódromo “Nolo Alías”. Este viernes 20 y sábado 21 de febrero se celebrarán nuevas jornadas, mientras que el cierre está programado para los días 27 y 28.

Evento único

A diferencia de otras ciudades, Corrientes combina desfiles, show comparsas, duelo de baterías y la elección de Embajadores, que se realizará el jueves 26 en el marco de los festejos.

Tras el exitoso fin de semana largo, en Corrientes seguirán las noches de desfiles y espectáculos. Las próximas jornadas serán clave para definir a los campeones de la edición 2026, mientras comparsas y agrupaciones musicales llenan de brillo y energía cada presentación.

Lo que falta: