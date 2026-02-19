¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Urutaú Carnavales de Corrientes Playas de Corrientes
Urutaú Carnavales de Corrientes Playas de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corsos oficiales

Carnavales de Corrientes 2026: así es el cronograma de la recta final

El cierre está programado para el viernes 27 y sábado 28 de febrero.

Por El Litoral

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 12:26

Los Carnavales de Corrientes 2026 ingresan en su etapa decisiva con desfiles oficiales en el corsódromo “Nolo Alías”. Este viernes 20 y sábado 21 de febrero se celebrarán nuevas jornadas, mientras que el cierre está programado para los días 27 y 28.

Evento único

A diferencia de otras ciudades, Corrientes combina desfiles, show comparsas, duelo de baterías y la elección de Embajadores, que se realizará el jueves 26 en el marco de los festejos.

Tras el exitoso fin de semana largo, en Corrientes seguirán las noches de desfiles y espectáculos. Las próximas jornadas serán clave para definir a los campeones de la edición 2026, mientras comparsas y agrupaciones musicales llenan de brillo y energía cada presentación.

Lo que falta:

  • Viernes 20: desfiles en el corsódromo.
  • Sábado 21: desfiles en el corsódromo.
  • Domingo 22: duelo de baterías en el parque Camba Cuá.
  • Jueves 26: elección de Embajadores.
  • Viernes 27: desfiles en el corsódromo.
  • Sábado 28: desfiles en el corsódromo. 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD