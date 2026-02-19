Corrientes: detuvieron al sospechoso de matar a su padre en Mercedes

La Policía de Corrientes capturó en Mercedes al sospechoso de haber asesinado a su padre. El operativo se concretó en la madrugada de este jueves, tras varios días de intensa búsqueda.

El detenido fue identificado como Ricardo Martín Romero, de 27 años. Se lo acusa de ser el presunto autor del delito de “homicidio agravado por el vínculo con arma de fuego”.

La detención

La captura se produjo alrededor de las 2 en una zona rural de Mercedes. Fue interceptado en cercanías del santuario del Gauchito Gil, sobre la Ruta Nacional 123.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso intentaba salir hacia la ruta cuando fue localizado por los efectivos. Participaron del procedimiento personal de las comisarías Primera, Segunda y Tercera, junto al PRIAR, la Comisaría de la Mujer y el G.T.O. local.

El hecho

El crimen ocurrió en la noche del 15 de febrero en el paraje Yatay, en una zona rural de Mercedes. La víctima fue identificada como José Mario Romero, quien murió en el lugar tras recibir un disparo de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras investigaciones, padre e hijo compartían una cena familiar cuando se habría producido una discusión. En ese contexto se registró el disparo que terminó con una muerte.

En la escena del hecho se secuestró un rifle calibre .22, que sería el arma utilizada. El detenido quedó a disposición de la fiscalía mientras avanza la causa.