¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Monte Caseros ola de calor dylan bordón
Monte Caseros ola de calor dylan bordón
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 20 de febrero

Por El Litoral

Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 07:13

Corrientes: detuvieron al sospechoso de matar a su padre en Mercedes

Altas temperaturas: suspenden los plazos procesales en Corrientes por fallas en el sistema

Caso Lautaro Rosé: declaró el primer testigo y continúa el juicio este viernes

Cuántas olas de calor se registraron en lo que va del año en Corrientes

Fuerte temporal en San Roque: voladuras de techos y caída de árboles

Este lunes 23 inicia el pago del plus de refuerzo para municipales

Carnavales de Corrientes 2026: así es el cronograma de la recta final

Revés judicial a favor de los 260 despedidos de la empresa Alal

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD