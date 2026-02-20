¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

dylan bordón Reforma Laboral Carnavales barriales
CONGRESO NACIONAL

Reforma laboral: cómo votaron los diputados de Corrientes

Cuatro legisladores correntinos estuvieron a favor y tres votaron en contra. El proyecto fue aprobado y volverá al Senado.

Por El Litoral

Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 07:43

La reforma laboral fue aprobada por la Cámara de Diputados y expuso posiciones divididas entre los representantes de Corrientes. Cuatro legisladores votaron a favor de la iniciativa y tres lo hicieron en contra.

El proyecto obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos, tras un debate con cruces políticos. Ahora regresará al Senado, donde será revisado en comisiones.

Cómo votaron los correntinos

A favor:

  • Lisandro Almirón (La Libertad Avanza)

  • Virginia Gallardo (La Libertad Avanza)

  • José Tournier (La Libertad Avanza)

  • Diogénes González (UCR) 

En contra:

  • Raúl Hadad (Unión por la Patria) – Negativo

  • Nancy Sand (Unión por la Patria) – Negativo

  • Christian Zulli (Unión por la Patria) – Negativo

 

