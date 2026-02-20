Reforma laboral: cómo votaron los diputados de Corrientes

La reforma laboral fue aprobada por la Cámara de Diputados y expuso posiciones divididas entre los representantes de Corrientes. Cuatro legisladores votaron a favor de la iniciativa y tres lo hicieron en contra.

El proyecto obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos, tras un debate con cruces políticos. Ahora regresará al Senado, donde será revisado en comisiones.

Cómo votaron los correntinos

A favor:

Lisandro Almirón (La Libertad Avanza)

Virginia Gallardo (La Libertad Avanza)

José Tournier (La Libertad Avanza)

Diogénes González (UCR)

En contra: