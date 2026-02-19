Paso de la Patria: talaron un árbol y hallaron un nido de urutaú

Un inesperado hallazgo se produjo en Paso de la Patria este jueves por la mañana cuando, tras la tala de un árbol, trabajadores encontraron un nido con un pichón de urutaú (Nyctibius griseus), una especie nocturna reconocida por su extraordinaria capacidad de camuflaje.

Pájaro fantasma

El urutaú encontrado

El urutaú, popularmente llamado “pájaro fantasma”, se mimetiza con los troncos durante el día, lo que lo vuelve difícil de detectar en su hábitat natural. El ejemplar hallado es muy pequeño, por lo que fue puesto bajo resguardo de la fundación Aguará para garantizar su cuidado y recuperación.

Desde el personal del suministro eléctrico que intervino en el lugar informaron que el nido será preservado y entregado al Museo de los Pescadores, con el objetivo de conservar este valioso registro natural.

En la cultura guaraní, el canto melancólico del urutaú está rodeado de misticismo. La leyenda lo asocia con el lamento de una mujer por su amado, convirtiendo a esta ave en un símbolo de tristeza, amor eterno y profunda espiritualidad en la región.