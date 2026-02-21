Con China no se compite

Antes de empezar queremos manifestar nuestro total acuerdo con el editorial del viernes de El Litoral, que reproduce la opinión de un columnista de Clarín. Sin duda como reza el título de esta nota con China es imposible competir. Si sabemos que hay un “costo argentino” constituido por Tasas, Impuestos desmedidos, para mantener un Estado ineficiente y también no dejemos de lado, que hay un costo “sindical”,que lo soportan empresarios y obreros, y empleados, y hay tantos etc.etc..

No nos olvidemos de la corrupción, que entro hasta en el fútbol y también es un “costo argentino” porque lo que realmente cuesta 100, se paga 200 o 300 ya sea en Obras Publicas o medicamentos.

El costo chino

No se sabe cual es el “costo chino”. No se sabe cuanto gana un obrero, un trabajador en general si hay sindicatos en China y los etc, etc, del “costo Argentino”.

Además competir con un país de más de mil millones de habitantes con una producción acorde con esa población, que ávido de instalarse, por razones Geopolíticas en un país como Argentina, el más al Sur de América del Sur, en las puertas de la Antártida, el costo es mínimo, regalarle o venderle a precios imposibles de competir: cubiertas, autos o textiles transportados en 2, 3 o 4 buques chinos, con mínimo costo de transporte, si con eso logra la penetración qué ansía.

Y así cierra Alal en nuestra provincia, Fate, y tantas otras empresas que no aguantan la competencia China.

Qué hace el Gobierno nacional

Hay que reconocer los esfuerzos y medidas que tomó y toma el Gobierno del presidente Milei para reducir ese “costo Argentino”, pero no es fácil salir de tantos años del mal uso de nuestros recursos y de la corrupción que desajusta todo.

Y todavía en este tema de la corrupción hay mucho que conversar. Porque en un estado que lo abarcó todo son muy difíciles los controles que se pueden hacer, pero no hay que ceder en la búsqueda de un camino que evite la desindustralización de nuestro país. No es posible recrear un país solo Agrícola Ganadero.

Para terminar, volvamos a manifestar nuestra coincidencia con el editorial del viernes de El Litoral.

Por Dr. León Horacio Gutnisky

Especial para El Litoral

71 años de abogado

Empresario, docente universitario, legislador, ministro, periodista, entre otras actividades. Pero destaca siempre por el ejercicio responsable de la ciudadanía, comprometido con los problemas de su tiempo.