Industria del aluminio en riesgo por la quita de aranceles por decisión del Gobierno

El gobierno de Javier Milei eliminó el lunes un arancel antidumping del 28% para las importaciones de hojas de aluminio que provienen desde China.

La medida, que regía desde el año 2020 protegía la producción local de aluminio concentrada principalmente en Aluar, la empresa comandada por Javier Madanes Quintanilla, el mismo empresario acusado por la Casa Rosada de conspiración tras el cierre de la planta de Fate ubicada en San Fernando en la previa del debate de la reforma laboral en Diputados.

Así, la decisión de liberar la importación de aluminio fue interpretada como una represalia libertaria contra la empresa emblema del grupo que comanda Madanes Quintanilla.

Frente a esta avanzada que pone en peligro cientos de puestos de trabajo, la diputada nacional Roxana Monzón (Unión por la Patria) presentó este martes un proyecto para repudiar el levantamiento de los aranceles a las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China, pedir su urgente revisión y el restablecimiento de la medida en resguardo de la industria nacional, el empleo argentino y la soberanía productiva.

Entre los fundamentos de la medida Monzón explica que la decisión de eliminar el arancel implementado en 2020 tiene un alto impacto económico y social dado que el sector del aluminio es estratégico para el desarrollo industrial por su impacto en la construcción, el transporte, la industria alimenticia, el sector energético y múltiples actividades manufactureras.

“En el actual escenario macroeconómico, caracterizado por recesión, caída del consumo, retracción del crédito productivo y deterioro del mercado laboral, la eliminación de instrumentos de defensa comercial debilita aún más a la industria argentina frente a economías con fuerte respaldo estatal y estructuras de costos sustancialmente diferentes”, advierte en su proyecto Monxón .

Y sigue: ”En un contexto de crisis económica y desempleo creciente, es obligación del Congreso defender la industria nacional”.

