Corrientes: secuestraron más de 1.500 kilos de carne en mal estado en una carnicería

Un operativo de la Policía Rural y Ecológica de Goya terminó con el secuestro de más de 1.500 kilos de carne en mal estado en una carnicería local. El procedimiento se realizó 23 de febrero alrededor de las 19:20, en el comercio “El Abasto SRL”, ubicado sobre Avenida Leandro N. Alem al 1100.

Durante la revisión, detectaron cortes de vaca, cerdo, pollo y menudencias que presentaban evidente descomposición y falta de higiene.

Tras la detección, se notificó al fiscal rural de Goya, José Omar Cáceres, quien dispuso el inicio de actuaciones de oficio por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal, que sanciona la comercialización de alimentos peligrosos para la salud.

El propietario entregó voluntariamente la mercadería, que quedó secuestrada. El total incautado ascendió a 1.590,6 kilos, desde costillares, vacío, aguja, osobuco, cortes de cerdo, pollo y chorizos.

Si bien no se confirmó que la carne estuviera siendo vendida, su almacenamiento en esas condiciones ya representa un grave riesgo sanitario.