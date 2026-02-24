Abigeato en Corrientes: un allanamiento permitió el secuestro de 200 kilos de carne

La Policía de Corrientes informó que secuestró el lunes más de 200 kilos de carne en la localidad de Paso de Los Libres, producto de un caso de abigeato.

El operativo fue desarrollado por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica tras la denuncia del robo de dos terneros y un pequeño toro de la estancia “El Yatay”, donde un empleado advirtió que el alambrado perimetral estaba cortado.

Las tareas investigativas llevaron a los agentes tras el rastro de un hombre conocido como el “Chueco” Fraguada, identificado como el autor del robo.

Es así que se diligenció una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías, para luego ser ejecutado en el domicilio del sospechoso.

Con resultado positivo, se secuestraron 200 kilos de carnes resultado de una faena, cuchillos, sierras, calchas y un freezer.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia jurisdiccional, a fin de continuar con las diligencias de rigor.

