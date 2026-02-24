Juego Responsable en Corrientes: nueva jornada de concientización en la Plaza Vera

El Gobierno de Corrientes, junto al Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Juventud y la Lotería Nacional, realizará este miércoles 25 de febrero una jornada de concientización sobre juego responsable. La actividad se desarrollará en la Plaza Vera a partir de las 19 horas.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Juego Responsable, que se celebra cada 17 de febrero. Tiene como objetivo brindar herramientas a jóvenes y familias para prevenir problemas relacionados con el juego.

Durante el encuentro habrá charlas informativas, stands con material de difusión, actividades recreativas y asesoramiento especializado para quienes requieran orientación sobre esta temática. Participará además el área de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos (Aicop), dedicada a la prevención y acompañamiento en adicciones.

La comunidad está invitada a participar y a sumarse al compromiso por promover un juego seguro en la provincia. La jornada comenzará a las 19 horas y será de acceso libre.