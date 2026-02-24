Corrientes: detienen a un hombre luego de robar cableado del alumbrado eléctrico

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a un hombre en la localidad de Ituzaingó, quien fue atrapado luego de robar cables del alumbrado público.

El procedimiento se realizó en la siesta del lunes, cuando efectivos de la Comisaría de Distrito II y la División Policía Turística, recibieron una alerta al sistema 911 sobre alguien robando el cableado del alumbrado público.

Es por ello que los agentes se dirigieron hasta el barrio General San Martín, sobre calle N°7, la cual queda en inmediaciones de la zona costanera, desde donde iniciaron un rastrillaje en la zona.

La búsqueda fue exitosa pues se divisó a un jóven a bordo de una motocicleta que respondía a la descripción de la denuncia. Por tal motivo se procedió a detener la marcha del rodado.

Entre las pertenencias del sujeto se encontraron dos rollos de cables y trozos, los cuales no pudo justificar procedencia. Por tal motivo se identificó y detuvo a un hombre de 24 años y se secuestró guantes aislantes, buscapolo, un arma blanca, y una motocicleta de 110 cc.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias de rigor.